Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил своим подписчикам в соцсети Х.

По словам Карлсона, он хочет донести до граждан США необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире.

В апреле американский журналист заявил, что Зеленский проигнорировал просьбы об интервью. По словам Такера, украинскому лидеру направляли многочисленные запросы о личной беседе, чтобы он объяснил свою позицию.

Президент России Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону в феврале. Запись разговора длилась около двух часов.

Российский лидер обсудил с американским журналистом Карлсон разные темы — от конфликта на Украине до деятельности бизнесмена Илона Маска.