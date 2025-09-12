У семьи осужденного экс-мэра Владивостока Пушкарева хотят изъять активы

Генпрокуратура России намерена забрать в доход государства активы семьи экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, осужденного за коррупцию. Размер активов — более 79 миллиардов рублей. Это следует из материалов уголовного дела, с которыми ознакомилась газета «Коммерсант» .

Иск подал генеральный прокурор Игорь Краснов, ответчиками по нему стали 12 физических и юридических лиц, включая родителей, братьев, сына и жену экс-мэра. Судебный процесс касается изъятия активов приморских предприятий «Востокцемент» и «Ренессанс».

В исковом заявлении отметили, что после назначения на пост Пушкарев не прекратил предпринимательскую деятельность, а «создал ложную видимость дистанцирования от бизнес-проектов». По мнению правоохранителей, капитализацию компаний группы «Востокцемент» обеспечивали муниципальные ресурсы и властные полномочия экс-мэра, что стало нарушением антикоррупционного законодательства.

Бывшего главу Владивостока приговорили к 15 годам колонии строгого режима за взятку в 575 миллионов рублей. После этого он подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО.