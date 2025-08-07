Мошенники стали присылать россиянам поддельные письма от ГИБДД

Аферисты стали рассылать россиянам поддельные письма от ГИБДД, с помощью которых крадут данные банковских карт или устанавливают на гаджеты вредоносное ПО. Об том сообщила пресс-служба УБК МВД .

Жертве присылают сообщение о якобы нарушении ПДД, к письму прикрепляют файл в формате PDF, оформленный под официальное постановление.

«В самом письме размещена кнопка „оплатить сейчас“, ведущая на стороннюю интернет-страницу. Переход по ссылке приводит к различным вариантам развития событий», — предупредили в МВД.

В некоторых случаях пользователи попадают на фальшивый сайт, визуально копирующий интерфейс государственных сервисов. Там у жертвы запрашивают данные банковской карты. В других случаях ссылка ведет на зараженный ресурс, который загружает вредоносное ПО.

Юрист Иван Соловьев ранее рассказал, что в России ввели новые законы для борьбы с мошенничеством.