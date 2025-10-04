У приемной матери в Шахтах забрали 11 детей из-за жестокого обращения
В Шахтах завершили расследование уголовного дела о жестоком обращении с детьми. Из опасных условий изъяли 11 несовершеннолетних. Об этом сообщило ГУ МВД России по Ростовской области.
Местную жительницу обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Дело стало известно после информации, поступившей из Министерства образования Ростовской области.
«В ходе расследования установлено, что обвиняемая, имея на основании договоров с местными органами опеки статус приемного родителя для 11 несовершеннолетних детей, включая сирот и инвалидов, жестоко обращалась с ними», — говорится в сообщении.
Совместно с органами опеки следователи собрали доказательства, допросили всех пострадавших с участием психологов и законных представителей. Детей изъяли из семьи и разместили в специализированном учреждении, где им оказали помощь. Уголовное дело направили в суд Шахтинского района для дальнейшего рассмотрения.
