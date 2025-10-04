У приемной матери в Шахтах забрали 11 детей из-за жестокого обращения

В Шахтах завершили расследование уголовного дела о жестоком обращении с детьми. Из опасных условий изъяли 11 несовершеннолетних. Об этом сообщило ГУ МВД России по Ростовской области .

Местную жительницу обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Дело стало известно после информации, поступившей из Министерства образования Ростовской области.

«В ходе расследования установлено, что обвиняемая, имея на основании договоров с местными органами опеки статус приемного родителя для 11 несовершеннолетних детей, включая сирот и инвалидов, жестоко обращалась с ними», — говорится в сообщении.

Совместно с органами опеки следователи собрали доказательства, допросили всех пострадавших с участием психологов и законных представителей. Детей изъяли из семьи и разместили в специализированном учреждении, где им оказали помощь. Уголовное дело направили в суд Шахтинского района для дальнейшего рассмотрения.

В Индии пара учителей бросила ребенка в лесу, чтобы не потерять работу. По данным полиции, у пары уже было трое детей — восьми, шести и четырех лет. После рождения четвертого ребенка супруги, опасаясь увольнения, решили оставить младенца в безлюдной местности.