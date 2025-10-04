В Индии пара учителей бросила ребенка в лесу, чтобы не потерять работу

В индийском штате Мадхья-Прадеш супружеская пара, работающая учителями начальных классов, попыталась избавиться от новорожденного сына из-за опасений нарушить закон, запрещающий иметь более трех детей. Об этом сообщило издание Tribune India .

По данным полиции, у пары уже было трое детей — восьми, шести и четырех лет. После рождения четвертого ребенка супруги, опасаясь увольнения, решили оставить младенца в безлюдной местности.

О происшествии стало известно, когда прохожий услышал плач ребенка в лесу и вызвал полицию. Младенца нашли под камнем и доставили в местный медицинский центр, а затем — в районную больницу, где ему оказали необходимую помощь.

В ходе расследования отец признался, что именно он оставил ребенка в лесу, объяснив свой поступок страхом потерять работу из-за нарушения демографического закона. Полиция арестовала обоих родителей и возбудила уголовное дело.

