У переехавшей в Россию испанской пары родился 14-й ребенок

Семейная пара переехала из Испании в Россию 10 лет назад. На днях супруги стали родителями 14-го ребенка, сообщила пресс-служба родильного дома № 9 Санкт-Петербурга.

В роддоме рассказали, что Арасель и Хавьер поженились в Испании. После рождения шестого ребенка приняли решение переехать в Петербург.

«По словам Арасель, рожать в нашем родильном доме спокойнее», — указали в публикации.

Женщина призналась, что врачи очень внимательно относятся к роженицам. Она рассказала, что старшие дети ходят в садик и школу. При этом дома в семье принято разговаривать на испанском, но с друзьями они общаются на русском языке.

Ранее стало известно, что супруги из Новосибирска назвали новорожденного ребенка Трампом,, а отчество у него по отцу — Владимирович. Такой необычный выбор они объяснили тем, что захотели дать мальчику необычное имя.