Семья из Новосибирска назвала сына Трампом Владимировичем

Супруги из Новосибирска выбрали для новорожденного ребенка необычное имя. Сына назвали Трампом, а отчество у него по отцу — Владимирович, рассказал изданию «Сиб.фм» родитель мальчика.

«Это не обязательно отсыл в политическую сторону. У этого имени есть множество этимологий. Уже через несколько лет оно станет редким», — отметил он.

К тому же родители мальчика захотели, чтобы у него было необычное имя. Сейчас мама с сыном находятся в роддоме. Свидетельство о рождении на мальчика семье еще не выдали.

Два года назад супруги переехали из России в Белоруссию, где живут их родственники. Отец ребенка работает удаленно программистом, мать — флористом.

А вот в Набережных Челнах многодетные родители решили назвать своего 15-го ребенка Орешник или Орешница. Такой необычный выбор они объяснили любовью к родине.