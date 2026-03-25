У омичей изъяли 13 дач из-за заброшенных участков

В собственность муниципалитетов в Омской области перешли 13 дач из-за неухоженных участков. Об этом ТАСС сообщил глава координационного совета Омского союза СНТ Виктор Бобырь.

По его словам, в регионе впервые применили новый закон, позволяющий отбирать у хозяев заброшенные дачные участки. Новая норма вступила в силу с 1 сентября 2025 года.

Бобырь объяснил, что закон поможет владельцам участков напомнить о необходимости поддерживать землю в хорошем состоянии.

«Рассчитываем, что люди начнуту задумываться, хоть приезжать и убирать», — заявил Бобырь.

Владельцам дач, которые не намерены ухаживать за участком, глава совета посоветовал продать их. Так они не создадут проблемы для соседей, ведь в пожароопасный сезон заброшенные участки нередко становятся причиной возгорания.

