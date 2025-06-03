Россиянам назвали признаки неиспользования земельных участков

Мусор, обилие сорняков и разрушенные постройки на садовых участках, дачах и огородах станут основой для судебного изъятия. Основные признаки неиспользования земли утвердило правительство России. Документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

В список признаков неосвоения земли включили мусор и хлам, которые заняли половину территории участка и сохранялись там в течение целого года с момента первого визита сотрудников надзорных органов.

Если владелец оформлял участок под строительство, то здание должно появиться за пять лет. Для земель, переданных под индивидуальное жилищное строительство, срок составит больше семь лет.

Просто возвести постройку недостаточно. Ее необходимо содержать в приличном состоянии.

Разрушенные крыши, стены, выпавшие окна или выбитые стекла также подпадают под признаки неиспользования земли.

Садовые, огородные и приусадебные участки не должны зарастать сорняками. Половина площади сорных кустарников высотой более метра или деревьев, не включенных в реестр озеленения и благоустройства, выведут участок из категории использования.

Постановление вступит в силу 1 сентября 2025 года и продолжит действовать до 1 сентября 2031-го.

Из-под требований вывели земельные участки, которые невозможно использовать из-за стихийных бедствий, наложенного ареста или других объективных причин.

В мае Росреестр подготовил поправки о штрафах за нарушения при использовании участков. За нецелевое использование земли, например строительство дома на огороде или в саду, владельца ждет штраф в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости. Также на штраф в размере от 1 до 1,5% попадут владельцы земель, которые не стали их осваивать в первые три года владения.