«У нас в тылу беда». Соловьев обвинил россиян, что не все цели СВО уже достигнуты

Соловьев: цели СВО еще не достигнуты из-за проблемы в тылу

Россия еще не достигла всех целей спецоперации, поскольку простые россияне хотят продолжать жить обычной жизнью. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире канала «Соловьев LIVE» .

Он отметил, что через несколько недель продолжительность СВО сравняется с Великой Отечественной войно, однако к таким же результатам Россия на сегодняшний день не пришла.

«Потому что не вся страна воюет. Верховный воюет, правительство воюет, губернаторы воюют. А вот дальше вниз — вы что, настроение людям портить? У нас Новый год. Не на фронте у нас беда, у нас в тылу беда», — заявил ведущий.

Соловьев призвал решать эту проблему. По его словам, стране нужен СМЕРШ, поскольку только звук передернутого затвора сможет по-настоящему переубедить людей.

Ранее стало известно, что журналист посетил зону СВО. Он показал видео из Днепропетровской области.