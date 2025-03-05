«У нас нет сил, а у них нет совести». В России появится самозапрет на сим-карты

Вскоре россияне смогут оформить самозапрет на сим-карты. Установить такое ограничение можно будет в личном кабинете на «Госуслугах», после этого никто не сможет купить мобильный номер на имя оформившего самозапрет, включая его самого. Такие меры направлены на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Что еще собирается предпринять правительство с этой целью, рассказала ведущая 360.ru Елена Кононова.

Зампредседатель правительства Дмитрий Григоренко сообщил, что кабмин подготовил целый ряд мер по борьбе с кибермошенничеством.Это связано с тем, что ущерб со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел совершенно недопустимые размеры.

Введут запрет на использование мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связи. Зарубежных мессенджеров, отмечу. То есть мы с вами, граждане, в любом случае будем понимать, что звонок из госорганов через всем известно какие мессенджеры — это сомнительный звонок.

Кроме того, введут маркировку звонков от юридических лиц, то есть на экране телефона при поступлении вызова будет отображаться наименование организации, добавила Кононова. Это позволит быстрее сориентироваться, если поступит звонок от незнакомого абонента.

Также планируют запретить отправку СМС с проверочными кодами во время телефонного разговора.

«А еще на портале госуслуг появится возможность оформить самозапрет на оформление сим-карт. Предполагается также возможность самозапрета на телефонные спам-обзвоны, СМС-рассылки и получение международных звонков. То есть мы с вами сами сможем этот момент регулировать. Это, конечно, не все пункты, но самое главное — действия комплексные. Но ведь правда же, надоели уже эти мошенники — сил нет. У нас нет сил, а у них нет совести», — подвела итог ведущая 360.ru.

Ранее президент Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что в связи с остротой ситуации с кибермошенничеством в России, действовать против него нужно быстро.