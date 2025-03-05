Путин призвал действовать быстро в борьбе с кибермошенничеством

Ситуация с кибермошенничеством в России стала острой, и действовать против нее надо быстро. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. Его процитировала пресс-служба Кремля.

«Ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что план действий понятен, осталось претворить его в жизнь. Путин поручил сделать это как можно быстрее.

Одной из мер по борьбе с мошенниками стал заработавший с 1 марта на «Госуслугах» самозапрет на кредиты и займы. После одобрения заявки на такое ограничение банки и МФО обязаны будут отказывать в выдаче денег под проценты.