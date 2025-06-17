У мужчин есть потребность. В эскорт-агентстве заявили о вреде запрета пропаганды услуг

В эскорт-агентстве объяснили, почему запрет пропаганды услуг не сработает

Эскорт как вид деятельности продолжит существовать, несмотря на возможные запреты. Об этом 360.ru сообщил представитель агентства Mgtimes.

«У мужчин всегда есть потребность в качественном времяпрепровождении, начиная от похода в ресторан и заканчивая поездкой на совместный отдых», — пояснили в компании.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что никто не заставляет девушек выходить на работу, это всегда их осознанный выбор. Эскорт отличается от проституции в первую очередь отсутствием насилия.

По словам представителя Mgtimes, зачастую у работниц завязываются отношения с клиентами. Попытки запретить продвижение подобных услуг в Сети могут привести к негативным последствиям.

«Если эскорт убрать из интернета, то девушки начнут выходить в заведения и отели, что негативно скажется на репутации города. Например, эскорт в Дубае, где в клубах, ресторанах и барах девушки открыто себя продают», — добавили в агентстве.

Запрет пропаганды эскорт-услуг начали обсуждать в Госдуме, сообщил RTVI депутат Андрей Свинцов. Он отметил, что в Сети появляется большое количество подкастов, в которых девушки рассказывают о красивой жизни, которую получают, сопровождая представителей противоположного пола на различные мероприятия.

«Это абсолютно недопустимо. Мы должны как общество признать это фактически пропагандой проституции, пускай даже, так сказать, завуалированно — красивыми какими-то фразами», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что вакансии в эскорт-агентствах маскируют под SMM.