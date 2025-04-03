У мошенников новая мишень. Актеров массовки начали разводить на кредиты

Мошенники берут кредиты на россиян, предлагая им стать актерами массовки

Мошенники берут кредиты на доверчивых россиян, создавая объявление о поиске актеров массовки. Об этом со ссылкой на материалы МВД сообщило РИА «Новости» .

Злоумышленники опубликовали в Сети объявления о работе. Потенциальным жертвам предлагали стать актерами массовых сцен. На собеседовании аферисты делали комплементы внешности соискателей, просили их поработать моделями.

«С теми, кто соглашался, мошенники подписывали договор и дополнительное соглашение, которые на самом деле являлись документами на оформление кредита», — заявили в документах.

Кредиты брали на суммы от 50 до 150 тысяч рублей. Деньги сразу переводили на счет фирмы.

Ранее аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров рассказал о новом способе обмана у мошенников. Аферисты создают поддельные публикации известных СМИ с рекламой фальшивых инвестпроектов.