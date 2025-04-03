Мошенники начали обманывать россиян с помощью публикаций поддельных СМИ

Аферисты начали использовать в махинациях поддельные публикации в известных СМИ, переход по ним ведет на сайты фальшивых инвестиционных проектов. Об этом рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров в беседе с РИА «Новости» .

«Поддельные скриншоты или целые сайты, имитирующие публикации в популярных СМИ — частый прием злоумышленников. Ссылки из таких публикаций ведут на сайты фейковых инвестпроектов или на каналы в мессенджерах», — сказал специалист.

По его словам, мошенники таким образом пытаются убедить людей внести деньги на депозит. Потенциальным жертвам они обещают быстрый рост капитала. После первого взноса человека будут убеждать отправить больше средств до тех пор, пока у него не кончатся деньги.

Затем под предлогом возврата вложений у людей запрашивают фото документов. Полученные данные аферисты продают на теневых форумах и используют в других криминальных делах.

Ранее в пресс-службе Мингосуправления Московской области заявили, что мошенники начали обманывать людей через домовые чаты. Злоумышленники регистрируются там и выдают себя за соседей.