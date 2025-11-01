У мигрантов в Москве и Подмосковье осталось меньше месяца, чтобы встать на цифровой учет

Володин: до декабря мигрантам в Москве и Подмосковье придется встать на учет

Работающим в Москве и Подмосковье иностранцам необходимо до конца ноября встать на цифровой учет в приложении «Амина», иначе их выдворят из страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

Приложение фиксирует местоположение мигрантов, которые установили его на телефон. Платформу начали использовать в качестве эксперимента в Москве и Подмосковье.

Володин отметил, что этот механизм поможет повысить контроль в сфере миграции и поспособствует снижению количества правонарушений и преступлений.

«В рамках эксперимента в Москве и Московской области заканчивается период постановки иностранных граждан на учет», — предупредил он.

Ранее Минтруд призвал увеличить квоту для трудовых мигрантов в 2026 году на 20%, до 278,9 тысячи человек. Ведомство уточнило, что большую часть заявок составят квалифицированные специалисты для промышленности и инфраструктурных проектов. На долю остальной рабочей силы будет приходиться только 8%.