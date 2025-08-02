У любителя ресторанной еды обнаружили страшное заболевание
Daily Mail: у мужчины обнаружили заболевание печени из-за ресторанной еды
У 36-летнего мужчины выявили серьезное заболевание печени. Врачи выяснили, что оно развилось из-за частого употребления ресторанной еды, сообщила британская газета Daily Mail.
Адам ел вне дома всю рабочую неделю. Часто его взгляд падал на что-то вкусное и жирное. Мужчина не злоупотреблял алкоголем, но за ужином выпивал пару бокалов красного вина.
«У меня был небольшой лишний вес, но я бегал и ходил в спортзал, когда мог. Я постоянно чувствовал усталость, но я просто списывал это на свою занятость», — рассказал он.
В итоге Адам все-таки дошел до врача. У него диагностировали серьезное заболевание печени, при котором в органе накопился жир и развилось воспаление.
Мужчина признался, что когда поздно заканчивал работать, заказывал еду на вынос и не представлял, что в ней так много жира. Он предпочитает азиатскую кухню, а соусы в ней насыщенные. Подобный диагноз мог привести его к циррозу или даже раку.
Ранее главный нарколог Подмосковья напомнил ключевые правила сохранения здоровья печени.