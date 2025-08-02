У любителя ресторанной еды обнаружили страшное заболевание

Адам ел вне дома всю рабочую неделю. Часто его взгляд падал на что-то вкусное и жирное. Мужчина не злоупотреблял алкоголем, но за ужином выпивал пару бокалов красного вина.

«У меня был небольшой лишний вес, но я бегал и ходил в спортзал, когда мог. Я постоянно чувствовал усталость, но я просто списывал это на свою занятость», — рассказал он.

В итоге Адам все-таки дошел до врача. У него диагностировали серьезное заболевание печени, при котором в органе накопился жир и развилось воспаление.

Мужчина признался, что когда поздно заканчивал работать, заказывал еду на вынос и не представлял, что в ней так много жира. Он предпочитает азиатскую кухню, а соусы в ней насыщенные. Подобный диагноз мог привести его к циррозу или даже раку.

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