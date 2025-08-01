Главный нарколог Подмосковья напомнил ключевые правила сохранения здоровья печени

С 28 июля по 3 августа в России проходит Неделя профилактики заболеваний печени. Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал, как сохранить здоровье органа на долгие годы.

У людей, которые регулярно употребляют спиртное, может развиться алкогольная болезнь печени, которая состоит из комплекса патологий.

В частности, жировая дистрофия печени, алкогольный фиброз и склероз, алкогольный гепатит и цирроз, гепатоцеллюлярная карцинома — другими словами, рак печени. Важно понимать, что даже небольшие дозы спиртного, принимаемые регулярно, могут привести к изменению состояния органа», — отметил Виталий Холдин.

Специалист подробно объяснил стадии поражения печени: от обратимого жирового перерождения клеток при прекращении употребления алкоголя до смертельно опасного цирроза и рака.

«Учитывая, что печень является фильтром от токсинов и „центральной лабораторией“ организма, в которой происходят все виды обмена веществ, для него это катастрофа», — отметил нарколог.

Для профилактики врач рекомендует полностью отказаться от алкоголя, соблюдать щадящую диету и регулярное проходить медицинские осмотры.