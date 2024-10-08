У детеныша капибары из Белгородского зоопарка нашли онкологическое заболевание

У детеныша капибары Рудольфа из Белгородского зоопарка нашли лимфому. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

О плохом самочувствии животного зоопарк сообщил 30 сентября. У капибары обнаружили снижение веса и выросшие лимфоузлы. Его отправили на лечение в Москву, где и подтвердился диагноз.

«К сожалению, у грызунов рак — не такое уж редкое явление, а химиотерапию им практически никогда не назначают, ведь она может принести больше страданий, чем пользы», — сообщили в пресс-службе.

Зоопарк поблагодарил всех за поддержку.

Ранее он отметил, что в Белгород из Москвы переедет еще один детеныш капибары, брат Рудольфа.

Зоотехник Виктория Чибисова дала советы тем, кто хочет завести себе такое животное. Она рассказала, что капибаре нужны большое пространство и особые условия климата.