У детеныша капибары из Белгородского зоопарка нашли онкологическое заболевание
Зоопарк Белгорода объявил о выявленной лимфоме у детеныша капибары
У детеныша капибары Рудольфа из Белгородского зоопарка нашли лимфому. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
О плохом самочувствии животного зоопарк сообщил 30 сентября. У капибары обнаружили снижение веса и выросшие лимфоузлы. Его отправили на лечение в Москву, где и подтвердился диагноз.
«К сожалению, у грызунов рак — не такое уж редкое явление, а химиотерапию им практически никогда не назначают, ведь она может принести больше страданий, чем пользы», — сообщили в пресс-службе.
Зоопарк поблагодарил всех за поддержку.
Ранее он отметил, что в Белгород из Москвы переедет еще один детеныш капибары, брат Рудольфа.
Зоотехник Виктория Чибисова дала советы тем, кто хочет завести себе такое животное. Она рассказала, что капибаре нужны большое пространство и особые условия климата.