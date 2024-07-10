Зоотехник Чибисова: для капибары необходимы особые условия климата

Многие любители необычных животных задаются вопросом, можно ли завести дома капибару. Однако для них необходимы особые условия климата, которые трудно организовать, сообщила зоотехник Виктория Чибисова сайту «ТСН 24».

По словам специалиста, у животного должно быть большое пространство, где питомец будет гулять и содержаться. Рацион капибары на 99% состоит из сена или свежей травы, главным лакомством для нее является кукуруза в любом виде.

Также животным нужно обрабатывать ноги и регулярно смотреть, чтобы не было трещин и мозолей, отметила Чибисова.