У Алеутских островов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,8

У берегов Аляски, в районе Алеутских островов, произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщил Немецкий исследовательский центр геонаук.

Подземные толчки зафиксировали в 13:50 по московскому времени. Очаг землетрясения находился на глубине около десяти километров. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее угрозу цунами объявили после землетрясения магнитудой 6,7 в Японии. По данным экспертов, высота волны может достичь одного метра. Очаг подземных толчков залегал на глубине 20 километров.

Землетрясение также произошло в Черном море. Толчки зафиксировали в 24 километрах от Севастополя.