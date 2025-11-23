«Тут до полтинника бы дотянуть». Глава Роскосмоса дал неожиданный ответ на вопрос о жизни до 150 лет

Глава Роскосмоса дал неожиданный ответ на вопрос о жизни до 150 лет

Журналист ВГТРК Павел Зарубин поинтересовался у главы Роскосмоса Дмитрия Баканова, сколько он желает прожить, на что тот дал неожиданный ответ. Фрагмент видеоинтервью появился в Telegram-канале корреспондента.

«Тут до полтинника бы дотянуть со всеми условиями», — поделился гендиректор госкорпорации.

Разговор происходил после пленарного заседания конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». На нем президент России Владимир Путин заявил, что даже 150 лет мало для жизни.

Эту же тему российский лидер обсуждал в сентябре с председателем КНР Си Цзиньпином. Тогда Путин отмечал, что с развитием технологий люди будут становиться все моложе.