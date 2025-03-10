Туроператоры пожаловались на издержки из-за отказов от туров в Анапу

Работающие в сфере детского отдыха туроператоры попросили поддержки от государства из-за ситуации в Анапе. Об этом на выездном рабочем совещании «Перспективы летнего турсезона 2025 года» сообщила глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова, ее слова привел ТАСС .

«У нас просьба от лица туроператоров по детскому отдыху включить нас в меры поддержки. <…> Мы в ноябре проплатили порядка 30-40% от той квоты, которую мы взяли. То есть мы вошли в уже финансовые обязательства перед лагерями», — заявила Иванова.

Туроператоры приобретают квоты заранее, в октябре–ноябре, пояснила глава комитета. На начало декабря забронировано 70-80% мест в детских лагерях, но позже предприятия и группы начали отказываться от туров.

Также туроператоры забронировали места в поездах, что ввело из в двойные финансовые риски, в марте последний срок, когда можно снять места, отметила Иванова.