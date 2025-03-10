Туроператоры пожаловались на издержки из-за отказов от туров в Анапу
Туроператоры по детскому отдыху попросили поддержки из-за ситуации в Анапе
Работающие в сфере детского отдыха туроператоры попросили поддержки от государства из-за ситуации в Анапе. Об этом на выездном рабочем совещании «Перспективы летнего турсезона 2025 года» сообщила глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова, ее слова привел ТАСС.
«У нас просьба от лица туроператоров по детскому отдыху включить нас в меры поддержки. <…> Мы в ноябре проплатили порядка 30-40% от той квоты, которую мы взяли. То есть мы вошли в уже финансовые обязательства перед лагерями», — заявила Иванова.
Туроператоры приобретают квоты заранее, в октябре–ноябре, пояснила глава комитета. На начало декабря забронировано 70-80% мест в детских лагерях, но позже предприятия и группы начали отказываться от туров.
Также туроператоры забронировали места в поездах, что ввело из в двойные финансовые риски, в марте последний срок, когда можно снять места, отметила Иванова.
На совещании директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности министерства экономического развития России Георгий Груша сообщил, что министерство рассмотрит это предложение.
Ассоциация туроператоров провела расследование экологической обстановки в Анапе и заявила, что сейчас песок чистый, вода прозрачная, запаха практически нет. Эксперты заявили, что летний сезон состоится. Однако экологи рекомендуют купаться не в море, а в бассейне.