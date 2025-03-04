Лучше выбрать бассейн. Отдых в Анапе летом-2025 все еще под вопросом

Ассоциация туроператоров России (АТОР) провела расследование экологической обстановки в Анапе после разлива мазута в декабре. По мнению экспертов, сейчас песок чистый, вода прозрачная, запаха практически нет. По пляжам разъезжает техника с хештегом #сезонубыть, а владельцы отелей воспряли духом — не все этим летом потеряно. Что на самом деле происходит на краснодарских курортах и есть ли спрос на отдых в Анапе — в материале 360.ru.

«Солнце, море, белый песок…» В «Вестнике АТОР» на днях вышло расследование, из которого следует, что летний сезон в Анапе, несмотря на опасения экологов, может состояться. В этом убедилась делегация из представителей нескольких туроператоров и турагентов. «По состоянию на 1 марта 2025 года пляжи Анапы ничем не напоминают жутковатые картинки с черным песком, в воздухе нет запаха мазута, а местные отельеры, несмотря на потери, уже немного воспряли духом», — подчеркнули авторы статьи. Больше всего от аварии с танкерами и разлива мазута пострадали пляжи станицы Благовещенская, меньше всего — Витязева, Джемета. Сейчас там чисто: волонтеры убрали мазут. Кроме того, от повторных выбросов нефтепродуктов придумали делать рвы и валы с полипропиленовой сеткой. В нее и попадает мазут, который приносит из моря со штормом. К летнему сезону, предположительно в апреле, рвы и валы разровняют, так как «штормы пройдут». Также загрязненный песок постоянно просеивают с помощью спецтехники.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«Вода в море 1 марта была чистая и прозрачная. В целом в чистоте здешней воды нет ничего удивительного: мазут в принципе в воде не растворяется и эмульсий с водой не образует, никаких нефтяных пленок здесь не стоит ожидать даже в теории», — написали авторы расследования. В общем, ситуация кажется довольно благоприятной, чтобы начать принимать гостей со всей России этим летом. Осталось главное — пройти все проверки Роспотребнадзора. От ведомства будет зависеть, получит ли Краснодарский край в 2025 году доход от туризма.

Отдых в Анапе летом 2025 — мнение эколога Часть выброшенного в море мазута попала на берег, его очистили. Насколько хорошо — вопрос, рассказал 360.ru сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов. «Чтобы полностью очистить пляж, нужно весь мазутный песок снимать и завозить новый. Мазут будет разлагаться лет пять. Какая-то фракция там все равно останется», — предупредил эксперт.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Другая часть мазута, которую волнами не вынесло на берег, осела на дне. И это самая большая опасность для предстоящего сезона отпусков. «Самое тяжелое, что может быть, — сильный шторм. Во время бури со дна поднимется оставшийся мазут, который может снова выбросить на берег. Поэтому теоретически, при нормальной погоде на краснодарских курортах можно отдыхать и купаться. В худшем случае будет несильный запах. Аллергики могут что-то почувствовать. Но если случится сильный шторм, картина может быть такая же, как в декабре», — объяснил эколог. После разлива течение несло мазут в основном севернее Новороссийска — в сторону Анапы и Тамани. Часть попала в район Керчи, часть — в Азовское море. «Думаю, проблем с отдыхом у Азовского моря не будет. Проблемы будут только в Анапе и Тамани. Многое зависит от ветра: если зимой дули южные ветры, то летом задуют северо-западные. Тогда волнами мазут, в том числе со дна, понесет от Анапы в сторону Новороссийска и далее, в Абхазию», — сказал Фролов.

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look / www.globallookpress.com

Декабрьское крушение танкеров и последовавшая катастрофа будут влиять на экологическую обстановку еще лет пять, подчеркнул эколог. С другой стороны, купаться можно не только в море, даже если будут какие-то запахи, — есть еще бассейны, констатировал Фролов. «Бассейный» курорт Анапа Эколога поддержал гендиректор туристической компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. По его словам, люди, которые любят отдыхать в Анапе, не ориентированы на море. В основном они выбирают отдых у бассейнов и пребывание в отеле. «Анапа никогда не славилась пляжами. Обычно в сезон начинают цвести водоросли. Большая часть депозитов — отдых рядом с бассейном. Море как таковое не интересует туристов, приезжающих в Анапу», — заявил Арутюнов. По этой причине спрос на курорты Краснодарского края остается на прежнем уровне, добавил собеседник 360.ru.

Фото: Zakariya Yahya/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Однако, по данным владельца сети турагентств Роман Рубцов, спрос на отдых в Анапе все же снизился, поскольку россиян перепугали новости о разливе мазута. «В целом спад составляет примерно 30% к февралю 2024 года. Тем не менее интерес к бронированию появляется. <…> Цена [в отелях] будет формироваться на основе спроса или его отсутствия. Я пока не вижу смысла снижать цену, потому что ситуация будет нормализоваться, и отели естественным образом заполнятся», — подытожил эксперт.