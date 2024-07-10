Туризм станет системообразующей отраслью в Мангушском районе

Специалисты изучили Мангушский район в ДНР, расположенный на побережье Азовского моря, и решили развивать там туризм, сделав его системообразующей отраслью. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России.

Кировск в ЛНР эксперты предложили озеленить — к 2035 году в городе появится более 17 гектаров таких участков.

«В Геническе планируется реконструкция санэпидемстанции, морской гидрометеорологической станции и морского гидрологического поста для комплексного наблюдения за состоянием окружающей среды», — рассказали в министерстве.

Там же реконструируют пляжи и установят укрепительные сооружения возле берега.

Еще одна территория, привлекшая внимание специалистов, — Светлодарск. Этот город находится на берегу одного из крупнейших в Донецкой Народной Республики Углегорского водохранилища. В нем собираются обустраивать пляжные зоны и благоустраивать прибрежные территории для комфорта жителей.

В новых регионах России продолжают работу над строительством многоквартирных домов, социальных объектов и дорог. Ранее сочинские рабочие отремонтировали и отстроили в Макеевке 15 жилых зданий. В ближайшее время строители также закончат восстанавливать еще 10 домов в Мариуполе.