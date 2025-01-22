В Крыму нашли еще три мазутных пятна

В Крыму обнаружили три небольших пятна мазута. Об этом в эфире канала «Россия 24» сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.

«С ними работают, и уже в течение дня они будут ликвидированы. Ситуация контролируемая», — подчеркнул он.

Константинов уточнил, что одно пятно нашли в море, а еще два — на побережье Ленинского района в восточной части Крыма.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение во время шторма в районе Керченского пролива 15 декабря прошлого года. После аварии в море попало примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме одного из судов, который сел на мель недалеко от порта Тамань, 10 января вытекла еще часть мазута.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в районе кормы танкера «Волгонефть 212», которая находится примерно в 11 километрах от берега, закроют движение судов.