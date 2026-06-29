Туристы начали возвращаться в Анапу

РСТ: в Анапу в июне забронировали на 67% больше туров, чем в 2025 году

Спрос на отели Анапы существенно вырос после отсыпки чистого песка на 72 пляжах курорта. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

Туроператоры зафиксировали рост спроса на отдых в Анапе с середины весны, задолго до объявления о снятии запрета с пляжей с 1 июня. Однако о взрывном скачке интереса пока говорить не приходится.

«Спрос на Анапу вырос со стартом купального сезона. Привлекательные цены стимулируют продажи: с 1 по 24 июня сделано на 67% больше бронирований на лето, чем в аналогичные даты прошлого года», — отметила заместитель гендиректора туроператора «Алеан» Оксана Булах.

Число бронирований отелей до двух звезд выросло на 122%, хотя цены увеличились на 28% — до 7900 рублей за двухместный номер. Но в категории четыре-пять звезд объемы бронирований снизились на 37%, что не мешает ценам оставаться на 18% больше, чем в 2025 году.

Ранее 50 пляжей Анапы получили официальное разрешение на открытие в летний сезон.