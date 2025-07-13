Туристов в Мариуполе стало больше: экспресс-обзор городского пляжа

Восстановление Мариуполя идет полным ходом. Туристов в городе становится все больше и больше. Корреспондент 360.ru Елена Кононова показала, как отдыхают на центральном пляже города.

«Я вообще считаю очень важным показывать все этапы, вехи восстановления и возрождения города, который был в эпицентре боевых действий», — отметила журналист.

Отдыхающие могут взять в аренду шезлонг или арендовать сапборд и зонт.

«Для детей невероятные батуты-драконы. Естественно, есть станция, где можно взять спасательный жилет. <…> В прошлом году такого точно не было», — сказала Кононова.

Также вдоль пляжа установлены навесы, чтобы можно было отдохнуть в тени, а не под палящим солнцем.

«Если вам не очень нравится шумный пляж, вы всегда можете найти место для уединения. Здесь площадка с качелями с видом на море. Очень мне радостно видеть Мариуполь таким», — добавила журналист.

Ранее подмосковные строители восстановили жилой дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Специалисты также провели модернизацию инженерных систем: заменили сети водо- и электроснабжения, отопления и канализации. В подъездах завершили отделочные работы, установили новые современные окна и двери.