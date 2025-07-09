Подмосковные строители восстановили жилой дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя

В Орджоникидзевском районе Мариуполя подходит к концу масштабная реконструкция многоквартирного дома, серьезно пострадавшего в результате попадания снарядов. Работы проводят подмосковные специалисты под контролем Фонда капитального ремонта.

Строители полностью восстановили несущие конструкции здания, заменили кровлю и привели в порядок фасад. Кроме того, они провели модернизацию инженерных систем: заменили сети водо- и электроснабжения, отопления и канализации. В подъездах завершили отделочные работы, установили новые современные окна и двери.

Особое внимание уделяют созданию комфортной жилой среды вокруг дома. В рамках благоустройства территории проводят масштабные земляные работы, прокладывают наружные коммуникации, устанавливают новые фонари.

Специалисты строительного контроля уже приступили к финальному этапу — приемке работ.