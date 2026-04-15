Туристов призвали регистрироваться в МЧС перед выходом на маршрут

Минэкономразвития призывает усилить информационную кампанию об обязательной регистрации туристических групп перед выходом на маршрут. Об этом на заседании правительственной комиссии по отрасли заявил глава министерства экономического развития Максим Решетников.

Он напомнил, что летний период — сезон походов.

«Призываю усилить информационную кампанию. Все должны знать, что туристическая группа должна перед выходом на маршрут обязательно регистрироваться в МЧС», — заявил Решетников.

Министр добавил, что туристические группы на сложных маршрутах должны сопровождать аттестованные инструкторы-проводники.

Ранее на Камчатке сотрудники МЧС эвакуировали группу туристов, отправившихся в поход на Авачинский перевал без регистрации. Пятерых человек удалось обнаружить и вывезти на вертолете, два человека тогда погибли.