Сегодня 12:31 Колесим по Чуйскому тракту. Топ-5 регионов России, куда поехать летом вместо Черного моря Туроператор Ансталь предложила маршрут по Приморью 0 0 0 Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press / www.globallookpress.com Путешествия

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Татарстан

Приморье

Россия

Алтай

Из-за разлива мазута в акватории Черного моря в декабре 2024 года отдыхать в Крыму и Краснодарском крае стало сложнее и опаснее. Но Россия не ограничивается этим курортом. Туроператоры рассказали 360.ru, где еще любят отдыхать, не пересекая государственную границу.

Сохранился ли спрос на поездки на Черноморское побережье «Полностью вытеснить Черное море невозможно. Оно единственное теплое на территории России, в котором получится купаться больше 100 дней. Однако идет перераспределение спроса», — рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По сравнению с данными за июнь 2024-го в нынешнем спрос просел на 30%. Последствия удалось смягчить резким снижением цен: люди туда все еще едут. Желающих отправиться в Геленджик стало больше на 13%, в Сочи — на 12%, в Туапсе и Крым — 15% и 27% соответственно. Поэтому эксперт указал на отсутствие у Черного моря конкурентов не только сейчас, но и в ближайшие десятилетия. Куда туристу поехать отдыхать летом 2025 года в России В России, по словам Мкртчяна, на сегодняшний день осталось очень мало неизведанных троп. Поэтому планировать путешествие лучше заранее из-за большого количества желающих.

Фото: РИА «Новости»

1. Северный Кавказ Это территория гор, глубоких ущелий и кристальных озер. Сюда ездят те, кто предпочитает активный отдых. В Кабардино-Балкарию отправляются посмотреть на Эльбрус — самый высокий пик России, где можно покататься на канатной дороге или отправиться в треккинг. Сулакский каньон в Дагестане поражает бирюзовой рекой и смотровыми площадками. В Карачаево-Черкесии прогуливаются по Тебердинскому заповеднику. В Дербенте следует посетить цитадель Нарын-Кала и Джума-мечеть VIII века. В Грозном — мечеть «Сердце Чечни», а во Владикавказе — Аланский Успенский монастырь. Ингушетия славится башенными комплексами Эрзи и Вовнушки, которые называют «каменной летописью Кавказа».

Северный Кавказ славится своей национальной кухней. В Дагестане пробуют местный хинкал с мясом или сыром и чуду с тыквой, в Чечне и Ингушетии — жижиг-галнаш, В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии — лягур и айран. В Северной Осетии любят осетинские пироги.

Это направление набирает динамику последние пять лет. Если раньше мы говорили в основном про Дагестан, то теперь подключились Чеченская Республика и другие локации. вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин

2. Татарстан Эта республика привлекает своей богатой культурой и историей. В Казани обязательны к посещению Казанский кремль с мечетью Кул-Шариф и улица Баумана с кафе и сувенирами. За городом стоит увидеть остров-град Свияжск с монастырями и Болгар с древней Белой мечетью. Летом 2025 года регион манит фестивалями, такими как Сабантуй. За пределами региональной столицы Татарстан предлагает посетить Елабугу с купеческими домами и музеем Цветаевой, Раифский монастырь, Голубые Озера и Иннополис с футуристической архитектурой и IT-атмосферой. В перерывах между экскурсиями туристы могут отведать эчпочмак с мясом, кыстыбый с картофелем и сладкий чак-чак, запив травяным чаем.

Фото: Голубое озеро / РИА «Новости»

«Наши путешественники очень любят Татарстан. Казань по праву входит в пятерку городов, куда едут как с культурно-познавательными, так и с деловыми целями. Этнос, гастротуризм — море всего, что притягивает людей», — добавил Барзыкин. 3. Алтай В Горном Алтае обязателен к посещению Чуйский тракт — дорога протяженностью 962 километра от Новосибирска до границы с Монголией. Эта федеральная трасса Р-256, идущая вдоль Катуни и Чуи, славится захватывающими пейзажами: от зеленых долин и тайги до суровых степей и заснеженных пиков Северо-Чуйского хребта. Ключевые точки: Семинский перевал — смотровая с видами на кедровые леса; Чике-Таман — серпантин с панорамами; Красные ворота — скалы над рекой Чибит и слияние Чуи и Катуни, где бирюзовая и серая воды текут рядом. Вне Чуйского тракта стоит посмотреть на Каменные Грибы в урочище Аккурум, созданные природой. Водопад Учар, самый высокий на Алтае, впечатляет мощью, но требует похода с гидом. Гора Белуха доступна для треккинга к подножию. Катунский заповедник предлагает экотропы с видами на реликтовые леса. Этнотуры в юрточные лагеря (например, в селе Каракол) включают рассказы о шаманизме, горловое пение и мастер-классы по алтайским ремеслам.

Фото: Чуйский тракт с видом на реку Катунь / РИА «Новости»

Особой популярностью пользуется Алтайский государственный природный биосферный заповедник, основанный в 1932 году, — один из крупнейших в России. Там же есть объект ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая». Сердце территории — Телецкое озеро, окруженное тайгой, лугами и пиками, где обитают редкие виды животных и птиц: снежный барс, алтайский аргали и черный гриф. Туристы могут пройти экотропы, такие как «К водопаду Корбу», или полюбоваться видами с Кокшинской горы Из национальной кухни местные советуют попробовать каймак с медом и похлебку из баранины. Боорсоки (жареные лепешки) следует заказать с травяным чаем для раскрытия вкуса. Не грех закупиться алтайским медом, кровяной колбасой кан, супом с лапшой курчак и кедровыми орехами. Деликатесом считают мясо марала — вяленое или приготовленное с травами. 4. Приморский край Приморье, омываемое Японским морем, манит уссурийской тайгой и бирюзовыми бухтами. «Здесь можно погулять по Парку Каменных Драконов — месту, где каменные фигуры напоминают этих древних ящеров. Например, есть яйца драконов, царь, змеиные головы и другие», — поделилась руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь. Туристы приезжают сфотографироваться у Беневских водопадов в нескольких километрах от сел Беневское и Кишиневка Лазовского района, посмотреть на маяк Токаревского — действующий объект во Владивостоке, или, по-другому, «Токаревскую кошку». В XIX веке «кошкой» назвали песчаную отмель, идущую вдоль берега.

Фото: Маяк Токаревского / РИА «Новости»

Маяк стоит на краю 800-метровой искусственной косы, построенной от южного побережья Владивостока. Эту насыпь создали в 1876 году для защиты судов, проходящих через пролив Босфор Восточный. Коса обеспечивает безопасный фарватер для судоходства. «Также любят Морской Дальневосточный заповедник и парк „Земля леопарда“ — охраняемую территорию, где живут леопарды, амурские тигры, рыси и дальневосточные лесные коты. Как вариант, можно исследовать бухту Нерпичью и познакомиться с растительным миром Приморья, бухты Золотой рог и Стеклянную», — добавила эксперт. Приморский край известен своими деликатесами. Дальневосточная кухня богата морскими обитателями: крабы, креветки, морские гребешки, икра, трепанги, морские ежи. 5. Карелия Первое, что приходит на ум, когда слышат о Карелии, это парк «Рускеала»: мраморный каньон с изумрудным озером, где стоит прогуляться по тропам с обзорными площадками, водопадами и экскурсиями по штольням и пещерам с подсветкой. Есть активности в виде зиплайна над каньоном, веревочного парка «Кубик» и деревянных скульптур «Обитель ангелов».

Фото: РИА «Новости»

«Туда очень часто ездят с детьми, но и самим взрослым тоже будет интересно. Соответственно, регион больше про природу и ее достопримечательности», — подчеркнула Ансталь. Как вариант, проехать по «Рускеальскому экспрессу» — единственному в России ежедневному поезду на паровозной тяге. Он идет по маршруту Сортавала — Горный парк «Рускеала» — Сортавала. Помимо парка, Карелия славится Ладожскими шхерами — архипелагом скалистых островов на Ладожском озере, где можно покататься на каяках или пройти экотропу. Следует прогуляться по берегу Онежского озера, горе Паасонвуори в Сортавале и взглянуть на беломорские петроглифы. В русле реки Суна есть вулкан Гирвас. Сейчас он не действует, но исследователи говорят, что за всю историю у него было более 15 извержений. Из рукотворного стоит посетить Валаамский Спасо-Преображенский монастырь, расположенный на островах Валаамского архипелага, и музей-заповедник «Кижи» на одноименном острове недалеко от Петрозаводска. «Из национальной кухни обязательно нужно попробовать карельские калитки — пирожки на тонком ржаном тесте, в которых может быть абсолютно любая начинка, начиная с картошки и творога и заканчивая ягодами и лососем», — добавила эксперт.

Фото: Валаамский Спасо-Преображенский монастырь / РИА «Новости»

Еще следует отведать рыбные пироги из сиги или морского окуня. Ансталь порекомендовала приобрести пареную бруснику, лохикейто — сливочный суп с лососем, морошковое варенье. Тренды путешествий — 2025 Активно продолжает развиваться гастротуризм и путешествия внутри страны в целом. Растет спрос к российскому туристическому рынку. Постепенно трендом становятся речные круизы. В целом появляется интерес к разнообразию предложений, начиная от простых экскурсионных поездок и заканчивая путешествиями по сопкам и вулканам Дальнего Востока. «Люди чаще всего стараются охватить полный пул возможностей. Это и достопримечательности, и национальная кухня. Россия в этом плане разнообразна и многонациональна. И сейчас активно развиваются предложения и активности внутри страны. У нас очень много как нового и интересного, так и того, о чем мы раньше слышали, но никогда не пробовали. И сейчас как раз туристы больше увлекаются подобными историями», — подытожила Ансталь.