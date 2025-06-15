Туристам объяснили, что делать с отмененными вылетами из ОАЭ в Россию

Ассоциация туроператоров России рекомендовала российским туристам, застрявшим в Объединенных Арабских Эмиратах, не паниковать и действовать в зависимости от того, как был организован их отдых. Об этом АТОР сообщила на сайте.

Тем, кто приобрел путевки через туроператоров, советуют оставаться на связи с компанией — через гида, горячую линию или мобильное приложение. Сейчас решаются вопросы с вылетом, но на это может потребоваться время. Туристам, которые бронировали билеты самостоятельно и срочно хотят вернуться домой, придется искать альтернативные маршруты — например, через третьи страны. В АТОР советуют использовать российские билетные онлайн-сервисы, где доступна оплата в рублях.

Если рейс просто перенесли, туристам предлагают самостоятельно забронировать отель — через туркомпанию или агрегаторы. Также важно позаботиться о мобильной связи: подключить роуминг или eSIM, найти Wi-Fi для пополнения баланса. Отдельно напомнили о необходимости продлить туристическую страховку, если она закончилась — большинство страховых позволяет это сделать онлайн, даже находясь за границей.

Ранее стало известно, что тысячи россиян застряли в ОАЭ. Проблемы с вылетами возникли из-за обострения конфликта Ирана и Израиля, которые закрыли воздушные пространства для гражданских самолетов.