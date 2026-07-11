Туристам на Мальдивах рассказали, как не заразиться лихорадкой денге

Чтобы избежать заражения лихорадкой денге, путешественникам следует использовать репелленты, носить закрытую одежду и выбирать жилье с кондиционерами. Об этом РИА «Новости» рассказали в генконсульстве России на Мальдивах.

Дипломаты предупредили, что в последнее время увеличилось число случаев заболеваемости лихорадкой денге на атоллах Раа, Каафу и Баа. По данным Роспотребнадзора, под видом гриппа на Бали может скрываться именно эта болезнь.

Главным способом профилактики от лихорадки Денге является защита от укусов комаров.

«Туристам рекомендуется использовать репелленты, носить закрытую одежду, по возможности выбирать жилье с кондиционерами, москитными сетками и регулярной обработкой территории от насекомых, а также избегать мест со скоплением стоячей воды», — подчеркнули в диппредставительстве.

Лихорадка встречается в странах Южной и Юго-Восточной Азии, а также в других регионах с тропическим климатом. К заражению может привести даже один укус.