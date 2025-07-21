Турист из России умер в ереванском аэропорту Звартноц

Российский турист скончался в ереванском международном аэропорту Звартноц. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Пассажир с женой летел из Италии в Россию транзитом через столицу Армении.

«Мужчине после прохождения регистрации стало плохо, прибывшие на место медики зафиксировали его смерть», — уточнил источник.

По факту смерти россиянина правоохранители возбудили уголовное производство.

22 июня стало известно, что пассажир летевшего из Саратова в Москву самолета умер перед посадкой.

Ранее стало известно, что пассажирка умерла на борту экстренно севшего в Казахстане лайнера Nordwind. Воздушное судно следовало из Екатеринбурга в Сочи. Реанимировать женщину не удалось.