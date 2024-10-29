Турэксперт Минишев: отпуск перед новогодними праздниками продлит отдых почти на месяц

Эксперт в сфере туризма Айдар Минишев посоветовал заниматься вопросом зимнего отдыха заблаговременно. Данный подход позволит наполнить путешествие интересными моментами, отметил он в беседе с « ФедералПресс ».

Специалист также посоветовал брать отпуск до новогодних праздников или после.

«Так можно продлить время отдыха почти на месяц», — пояснил Минишев.

По его словам, более выгодным считается первый вариант. В декабре больше рабочих дней, чем в январе, поэтому одна смена стоит дешевле, подчеркнул эксперт. Кроме того, он рекомендовал не откладывать покупку туров, ведь раннее бронирование началось уже в конце лета.