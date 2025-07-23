Турэксперт Горин рассказал о применении новейших технологий в ценообразовании авиабилетов

Американская авиакомпания Delta Air Lines применяет искусственный интеллект (ИИ) для динамического ценообразования авиабилетов. В России также используются новейшие технологии в данном направлении, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с « Москвой 24 ».

Как пояснил эксперт, процесс автоматического расчета стоимости авиабилетов основывается на использовании специализированных алгоритмов. Эти программы анализируют спрос на билеты, выбранное направление, наличие альтернативных вариантов транспортировки и специфику ценовой политики конкретной авиакомпании.

По словам Горина, Delta добавила несколько дополнительных факторов, влияющих на расчет стоимости билетов. Система учитывает настроение потребителя, отслеживает его предыдущие запросы и историю путешествий, что позволяет авиакомпании определять оптимальное ценообразование.