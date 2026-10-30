Турэксперт Брагин рассказал, что россияне перестроили планы на ноябрьский отдых из-за коротких выходных
Отсутствие длинных выходных на День народного единства изменило туристические предпочтения россиян. Как сообщил сайт «Деловой Петербург», спрос перераспределился на поездки выходного дня, зарубежные направления и период школьных каникул.
Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин пояснил, что из-за единственного праздничного дня 4 ноября в середине недели выросла популярность коротких маршрутов по России: в Карелию, Псков, Калининград, Казань и города Золотого кольца.
Параллельно сохраняется спрос на выездной туризм — в Белоруссию, Турцию, Китай, Узбекистан и ОАЭ. Значимым драйвером стали и школьные каникулы: в компании Anex отметили, что число бронирований на каникулярные даты превысило показатели ноябрьских праздников на 41,1%.