Турэксперт Брагин рассказал, что россияне перестроили планы на ноябрьский отдых из-за коротких выходных

Отсутствие длинных выходных на День народного единства изменило туристические предпочтения россиян. Как сообщил сайт «Деловой Петербург» , спрос перераспределился на поездки выходного дня, зарубежные направления и период школьных каникул.

Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин пояснил, что из-за единственного праздничного дня 4 ноября в середине недели выросла популярность коротких маршрутов по России: в Карелию, Псков, Калининград, Казань и города Золотого кольца.

Параллельно сохраняется спрос на выездной туризм — в Белоруссию, Турцию, Китай, Узбекистан и ОАЭ. Значимым драйвером стали и школьные каникулы: в компании Anex отметили, что число бронирований на каникулярные даты превысило показатели ноябрьских праздников на 41,1%.