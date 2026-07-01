Турэксперт Адамушкина рассказала, что мед, варенье, йогурт и мягкий сыр нельзя перевозить в ручной клади

При подготовке к перелету важно знать правила провоза вещей в ручной клади. Неожиданно, но даже мед и паштет могут стать причиной задержки. Генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина рассказала Life.ru о том, какие вещи нельзя брать на борт.

Главное ограничение в ручной клади — жидкости. К ним относятся все, что течет, мажется или распыляется: мед, варенье, йогурт, мягкий сыр, паштет, икра, зубная паста, дезодорант-спрей и даже плотная свеча.

«Каждая емкость — не более 100 мл, общий объем — до 1 литра на человека. Все это должно помещаться в один закрывающийся пакет с зип-застежкой размером около 20×20 см», — отметила Адамушкина.

Ограничение зависит от объема флакона, а не от остатка жидкости. Бутылочка на 200 мл с каплей крема на дне не пройдет досмотр. Исключение — детское питание на время полета, рецептурные лекарства и диетические продукты по назначению врача, их можно взять сверх лимита. Покупки из Duty Free допускаются в запечатанном пакете с чеком, если они не вскрыты до прилета.

Литиевые батареи, повербанки, ноутбуки и смартфоны провозят только в ручной клади, в багаже они запрещены. Повербанки до 100 Вт·ч берут без вопросов, от 100 до 160 — только с разрешения авиакомпании и не больше двух штук. Свыше 160 Вт·ч на борт не пускают. Вздутые или поврежденные батареи тоже не пропустят. Электронные сигареты разрешены в салоне, но пользоваться ими во время полета нельзя — за это штраф от 500 до 5000 рублей.

Острые и режущие предметы можно везти только в багаже. Нож с лезвием длиннее 6 см не пропустят. С лета 2024 года под запрет попали даже маникюрные ножницы, бритвенные лезвия без кассеты и металлические пилки.

Перцовые баллончики, электрошокеры и средства самообороны нельзя провозить ни в салоне, ни в багаже на рейсах из России. Полностью запрещены порох, петарды, бензин, ацетон и жидкость для розжига. Зажигалку разрешается взять одну — и только в кармане, не в сумке.

Все правила закреплены в Федеральных авиационных правилах (приказ Минтранса № 104). Ограничение в 100 мл появилось после раскрытого в 2006 году заговора, когда взрывчатку пытались спрятать в бутылках с напитками.