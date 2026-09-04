Турагент Мкртчян назвал самые выгодные направления для отпуска до конца 2026-го

На дворе сентябрь, а это означает, что пора планировать отпуск до конца 2026 года. Куда выгоднее всего полететь, чтобы хорошо отдохнуть и не остаться с пустым кошельком, 360.ru рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

До конца года можно выгодно полететь в Турцию, так как через несколько недель цены там «посыпятся» вниз. Еще один вариант — отдых в России, где уже сегодня стоимость путевок начала падать.

«В Таиланде цены повысятся не раньше середины октября, особенно дешевый там сентябрь. Вьетнам тоже дешевый в сентябре. В Эмиратах цены совсем скоро начнут расти, поэтому туда нужно лететь до начала сентября», — отметил эксперт.

О том, когда идти в отпуск, чтобы отпускные выплаты не разочаровали, читайте в материале 360.ru.