Тульский онколог диагностировал здоровым людям рак ради выгоды

Тульская прокуратура обвинила местного врача в мошенничестве. Следствие полагает, что он ставил здоровым людям диагнозы онкологических заболеваний ради премий, сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте .

Подозреваемому 25 лет. По его делу проходят 13 пострадавших. Прокуратура сообщила, что медик делал фиктивную диагностику с 2021 по 2022 годы, притом никакую помощь «больным» он не оказывал.

Поддельные диагнозы приносили 25-летнему подозреваемому премии, деньги выделялись из областного бюджета. Всего мужчина получил 39 тысяч рублей.

Дело мошенника передали в суд. Его автомобиль и расчетный счет арестовали. Врачу грозит до шести лет лишения свободы, из больницы его уже уволили.

Ранее СК отправил под суд офтальмолога из Кузбасса. Он брал с пациентов деньги за бесплатные операции.