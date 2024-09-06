Офтальмолога из Кузбасса будут судить за платные операции по ОМС

Врач-офтальмолог из Кемеровской области делал бесплатные операции за деньги. Его будут судить за мошенничество, рассказали в пресс-службе регионального главка СК.

Врача обвиняют в совершении 16 эпизодов преступлений. По версии следствия, с августа 2022 по декабрь 2023 года офтальмолог взял у девяти своих пациентов деньги за услуги, которые идут по полису ОМС. Он выполнил операции за вознаграждение на общую сумму в 350 тысяч рублей.

«Также получил от семи пациентов денежные средства в сумме около 240 тысяч рублей, пообещав выполнение хирургической операции с использованием компонентов иностранного производства, однако операции не выполнил», — подчеркнули в пресс-службе.

О преступных действиях врача стало известно правоохранителям, они пресекли незаконный бизнес офтальмолога. В дальнейшем по уголовному делу собрали необходимую доказательную базу и с утвержденным обвинительным заключением направили материалы в суд.