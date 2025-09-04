Тульская Служба Новостей: елочные игрушки с логотипом компании — популярные корпоративные подарки на Новый год

Корпоративные подарки могут помочь укрепить отношения и повысить лояльность. Тульская Служба Новостей выяснила, какие подарки считаются наиболее запоминающимися и полезными для партнеров и коллег.

Елочные игрушки с логотипом компании — это не просто украшение, а эмоциональный инструмент, который создает связь между брендом и праздником. Как рассказала сотрудник пиар-службы одного из крупных заводов Тулы Дарья Мельницына, каждый раз, когда клиент или сотрудник вешает такой шар на свою елку, он вспоминает о вашей компании.

Подарочные наборы с деликатесами — универсальный подарок, который подходит как для сотрудников, так и для партнеров. Как считает маркетолог Николай Завьялов, их можно адаптировать под любой бюджет.

Технологические гаджеты — эффектный, но не бюджетный подарок. Как отметила сотрудница отдела кадров крупной IT-компании, их сотрудники любят получать в подарок разные гаджеты.

Эко-подарки — тренд на устойчивое развитие и заботу о природе. Как рассказала HR-специалист Дарина Марина, многие любят подарки, которые демонстрируют заботу компании об окружающей среде.

Подарки для здоровья и благополучия — забота о команде. Как поделилась опытом внештатный пиарщик сети клиник Анна Рогова, здоровый сотрудник — продуктивный сотрудник. Подарки, связанные с заботой о самочувствии, показывают, что компания ценит личное благополучие своих сотрудников.