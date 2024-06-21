Воспитательница яслей в Туве пойдет под суд из-за туберкулеза

В Чаа-Хольском районе в Республике Тыва воспитательница детсада заболела туберкулезом, но продолжила работать и заразила девять детей. Ее обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Женщина работала воспитательницей ясельной группы в детском саду «Солнышко» в селе Чаа-Холь. В период с августа 2022 по февраль 2023 года она заболела туберкулезом, но осталась на работе, зная о диагнозе.

В результате туберкулезом заразились девять воспитанников. Следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 236 УК России «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы в Чаа-Хольский районный суд.

Вспышка туберкулеза произошла в приморском городе Дальнегорске. «Известия» сообщили, что его диагностировали у девяти детей. У нескольких человек выявили латентную форму заболевания и назначили профлечение.