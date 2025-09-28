Туберкулез у героя мема «Шоколад не виноват» начался не в тюрьме

В ГУ ФСИН по Пермскому краю опровергли новости о том, что герой мема «Шоколад не виноват» Александр Гусейнов заболел туберкулезом в тюрьме. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

В пермском ФСИН не стали называть имя и фамилию заключенного полностью, но, по всей видимости, речь идет о Гусейнове. «Социально значимое» заболевание у него диагностировали еще в 2017 году — до вынесения судом приговора и прибытия в тюрьму.

«В 2017 году с данными заболеваниями он был поставлен на учет и проходил лечение в одной из больниц Пермского края. С уже имеющимися в июне 2023 года прибыл в одно из исправительных учреждений региона для отбывания наказания», — пояснили в пресс-службе.

Медицинскую помощь заболевшему оказывают в полном объеме в рамках действующего законодательства. За ним постоянно наблюдают врачи.

«В случае необходимости будет организовано необходимое лечение в стационарных условиях, которое на данный момент по медицинским показаниям не требуется», — добавили во ФСИН.

Состояние пациента медики, по данным пресс-службы, оценивают как удовлетворительное.

О туберкулезе у героя мема «Шоколад не виноват» сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, Гусейнов, который находится в спецучреждении Пермского края, пожаловался на кашель и боль в груди. По результатам обследования у него якобы выявили туберкулез.