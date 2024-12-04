Россиян предупредили о новом виде мошенничества с подделкой номеров и сайтов

Обманывающие россиян кибермошенники переключились на новый способ обмана под названием «спуфинг» (от английского spoofing — «подмена»), когда злоумышленник маскирует себя под компанию или человека, которому жертва доверяет. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ведомстве пояснили, что в новой схеме мошенники используют фиктивные номера и создают поддельные сайты, замаскированные под настоящие площадки, чтобы не вызвать подозрений.

Кроме того, злоумышленники создают рассылки вредоносных файлов под видом рабочих или важных документов. Но при их открытии на устройство устанавливается программа, которая собирает данные доступа банковских приложений и личную информацию пользователя.

В ведомстве призвали россиян обращать особое внимание на адрес или номер отправителя сообщений, а также следить за адресами сайтов, не открывать без необходимости подозрительные вложения, осмотрительнее относиться к телефонным звонкам и минимизировать количество личных данных в интернете.

Специалисты Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области предупредили жителей о массовой мошеннической рассылке с предложением восстановить недоступные для скачивания приложения банков и популярных социальных сетей.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники начали использовать поддельные программы, чтобы получить доступ к гаджетам потенциальных жертв. Кроме риска заразить свой смартфон вирусом, пострадавшие также могут столкнуться с полной блокировкой аппарата, за снятие которой мошенники потребуют денег.