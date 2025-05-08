Цветочным магазинам пригрозили проверкой из-за цен на гвоздики перед 9 Мая

Стоимость гвоздик в преддверии Дня Победы побила все рекорды и достигла 800 рублей за бутон и 2,3 тысячи — за букет. Председатель комитета Госдумы по труду социальной политике Ярослав Нилов в комментарии изданию «Подъем» заявил, что такое поведение продавцов должно стать предметом проверки Федеральной антимонопольной службой.

Он подчеркнул, что сам таких цен не видел, и не исключил, что это может быть провокацией или попыткой потратить бюджетные деньги для получения отката. Но сама стоимость в 800 рублей за гвоздику его сильно возмутила.

«То, что когда происходит спрос, начинают играть с ценами, факт. И мы регулярно обращаемся в Федеральную антимонопольную службу, проводятся проверочные мероприятия», — заявил Нилов.

Депутат добавил, что вслед за торговыми точками по продаже букетов цены поднимут и продавцы цветочных рынков. Нилов призвал отказаться от покупки гвоздик, если цена неадекватная и объясняется только жадностью продавцов.

«Известия» со ссылкой на проведенное исследование перед Днем Победы martech-компании First Data об интересе россиян к покупке патриотической атрибутики отметили, что в этом году произошел спад в покупке искусственных гвоздик на 36%.

В начале марта, перед наступлением Международного женского дня, лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов направил письмо руководителю ФАС Максиму Шаскольскому с требованием проверить обоснованность цен на цветы. Политик заявил, что у него сложилось впечатление, будто владельцы торговых точек в ночь перед праздниками переписывают ценники, увеличивая стоимость букетов в десятки раз.