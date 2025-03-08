ФАС попросили проверить завышение цен на цветы

Руководителю ФАС Максиму Шаскольскому направили обращение с требованием провести проверку необоснованного завышения цен на рынке цветов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Просьбу проверить рынок цветок направил в ФАС лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов. По его мнению, рост цен на букеты значительно превышает уровень инфляции. Особенно высоко цены подскакивают перед 8 Марта.

«Складывается такое впечатление, что ценники в цветочных салонах переписывают буквально за одну ночь, словно оптовики и владельцы салонов за несколько мартовских дней хотят заработать на год вперед», — отметил парламентарий.

Он добавил, что цена букета перед праздником может взлететь с 3700-4500 рублей до 6500–7000 рублей. Аналогичная ситуация наблюдается и с штучными цветами.

Ранее в Сети появился список стран с самыми дорогими букетами. Перечень возглавили Южная Корея, Армения и Аргентина.