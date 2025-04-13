«Цой жив, Техник мертв». На Арбате перекрыли граффити в память о рэпере

Фанаты Виктора Цоя ответили поклонникам Паши Техника, которые нанесли посвященные рэперу граффити на стену памяти исполнителя хита «Группа крови» в центре Москвы. В этом убедился 360.ru.
Поверх скандальных граффити добавили надпись «Цой жив, Техник мертв».
По информации Telegram-канала Shot, ее нанесли активисты из «Тайного общества художников». Также на стену наклеили плакаты с изображением Цоя, показывающего средний палец.
Приятель Техника Лука Затравкин осудил его фанатов, испортивших стену памяти Цоя. Сын Никаса Сафронова назвал эти действия вандализмом. Он призвал хранить память о рэпере другими, более созидательными способами.
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