«Цой жив, Техник мертв». На Арбате перекрыли граффити в память о рэпере

Фанаты Цоя перекрыли граффити в память о Паше Технике на Арбате

Фанаты Виктора Цоя ответили поклонникам Паши Техника, которые нанесли посвященные рэперу граффити на стену памяти исполнителя хита «Группа крови» в центре Москвы. В этом убедился 360.ru.

Поверх скандальных граффити добавили надпись «Цой жив, Техник мертв».

По информации Telegram-канала Shot, ее нанесли активисты из «Тайного общества художников». Также на стену наклеили плакаты с изображением Цоя, показывающего средний палец.

Приятель Техника Лука Затравкин осудил его фанатов, испортивших стену памяти Цоя. Сын Никаса Сафронова назвал эти действия вандализмом. Он призвал хранить память о рэпере другими, более созидательными способами.