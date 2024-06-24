Цискаридзе рассказал, что первым узнал о романе Заворотнюк и Чернышева

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе первым узнал, что актрису Анастасию Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева связывают любовные отношения. Об этом он рассказал в телепередаче «Сегодня вечером» .

По словам балетмейстера, на съемках телешоу «Танцы на льду» они общались с Заворотнюк и выбирали для нее костюмы.

В один из таких съемочных дней во время перерыв Цискаридзе увидел на шее актрисы новое украшение с инициалами «РТ».

«И вдруг я так поворачиваюсь и говорю: „Петр Чернышев?“. Потому что моя фамилия тоже в английском языке пишется через „тс“, и я догадался. И вдруг она мне говорит: „Этого никто не знает“. Я говорю: „А я уже знаю“», — уточнил артист.

Заворотнюк умерла 30 мая от рака мозга на 54-м году жизни. Чернышев каждый день посещает кладбище с пятилетней дочкой. Он приносит цветы на могилу супруги, поправляет венки и крест.