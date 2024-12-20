Цискаридзе перестал наслаждаться «Щелкунчиком»

«Я уже давно не наслаждаюсь „Щелкунчиком“, потому что это моя каждодневная жизнь. Но мне кажется, сколько будет существовать мир, будет существовать „Щелкунчик“. Закончить это невозможно. Это сумасшествие, как будто сошли с ума люди», — признался Цискаридзе.

Артист добавил, что его группа начинает работать уже в сентябре.

«Потому что это дети, это школа, каждый год те, кто был вчера мышами, играют вальс, а солдатики — становятся мышами. Каждый год мы начинаем новую труппу. В театрах работа очень легкая, ну, сменились 10 или 15 человек, а у нас — все. И мы с нуля делаем заново эту работу. Если честно, это безумно сложно, в какой-то момент кажется, что ты сходишь с ума», — отметил педагог.

Ранее Цискаридзе возмутился из-за повышения цен на билеты в государственных театрах.